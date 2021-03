Sportitalia, Pedullà: “Meret, futuro in bilico”. La decisione del portiere

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto a Ne Parliamo il Lunedi, ha parlato del futuro di Alex Meret:

“Mi risulta che i suoi agenti hanno fatto una certa pressione , per portarlo via da Napoli. Chi fa gli interessi di un talento come lui, si guarda intorno e cerca la migliore soluzione per il proprio assistito. Meret sembra abbastanza deciso, se l’anno prossimo si renderà conto che c’è una minima possibilità di non essere titolare, allora andrà via. Non è intenzionato ad accettare un altro anno in panchina. Fino a qualche tempo fa era una cosa impossibile, ora invece è una soluzione concreta”.