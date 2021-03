Alex Meret, portiere del Napoli, ha oggi compiuto 24 anni. Ha raggiunto il ritiro della nazionale a Coverciano, per far parte del gruppo azzurro che affronterà le sfide per la qualificazione al mondiale di Qatar 2022. Tramite il suo profilo Instagram, il portiere azzurro ha voluto celebrare il suo compleanno, raffigurato in una foto insieme al portiere del Cagliari Alessio Cragno.