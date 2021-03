Bagni: “Il Napoli gioca molto bene. Gattuso? Ecco la sua forza”

L’ex calciatore azzurro Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni di Radio Marte del match del Napoli contro la Roma.

“Ora voglio sentire quelli che dicono che la squadra non gioca bene. Ha invece dominato su campi difficili e ha messo in mostra un gioco preciso e bello da vedere. Quando le cose non andavano bene criticavamo l’approccio, nelle ultime due partite però la squadra c’è stata, ha aggredito gli avversari sapendo che erano due finali”.

“Juventus? Com’ero convinto che il Napoli andasse a vincere a Milano e a Roma, dico che la partita contro la Juve mi fa un po’ paura. Ora avranno il derby e noi il Crotone, poi ci sarà il recupero. La Juventus è stata incoerente tutto l’anno, gioca con sufficienza. Io farei la corsa all’Atalanta. Gattuso? La sua forza è che non ascolta nessuno”.