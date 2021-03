Caputi: “Napoli in Champions? Decisiva la gara con la Juve! I bianconeri rimpiangono Allegri”

Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero e opinionista tv, è intervenuto a Arena Maradona, trasmissione in onda su Radio Crc per parlare di Napoli. Le sue parole:

“Con la vittoria con la Roma il Napoli si è rilanciato nella corsa Champions. Credo che i quattro posti per la Champions vengano decisi nelle ultime 10 giornate, per il Napoli sarà decisiva la gara con la Juve”.

“Gattuso? Io non ero tra quelli che lo criticavano. Era difficile gestire gli impegni ravvicinati con tutti quegli infortunati. Ho visto il tweet di De Laurentiis, non so se possa cambiare idea sul futuro di Gattuso. Bisognerebbe capire anche cosa ne pensa Rino. Credo comunque che sarà difficile rivedere Gattuso sulla panchina azzurra anche per la prossima stagione”.

“Pirlo? Credo che la Juventus stia rimpiangendo Allegri più che Sarri. Bisogna dire che con le stesse difficoltà di Pirlo, Sarri era riuscito a vincere uno scudetto. Non credo che l’attuale allenatore della Juve possa riuscire nella stessa impresa”.