Mora: “Il Napoli è in un buon momento, può sfruttarlo per battere la Roma”

L’ex calciatore del Napoli, Nicola Mora, ha presentato la gara degli azzurri di questa sera contro la Roma allo Stadio Olimpico ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Roma-Napoli sarà una bella e importante sfida. Gli azzurri ci arrivano in condizione migliori rispetto alla Roma, mi aspetto quindi una gara facsimile a quella di Milano. Il Napoli viene da due vittorie e prestazioni convincenti, di fronte avrà una Roma che avrà un lungo viaggio da smaltire e quindi gli azzurri avranno tutte le carte a disposizione per far loro la partita. Mario Rui? Non viene da un buon momento, con l’assenza di Di Lorenzo può tornare ad essere titolare a sinistra e a dimostrare il suo valore. Recupero degli infortunati? Per Gattuso è fondamentale, adesso il tecnico azzurro può iniziare finalmente a scegliere chi mandare in campo. Quando si concedono 4-5 giocatori importanti per tanto tempo si va sicuramente in difficolta, ora anche le altre squadre iniziano ad avere queste difficoltà. Il Napoli è in una curva crescente mentre le altre in una decrescente, bisogna quindi essere ottimisti per questo finale di campionato”