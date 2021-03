ADL sarà a Roma: continua il rito pre-gara

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno nella propria edizione odierna, Aurelio De Laurentiis sarà a Roma questa sera per il match fra i giallorossi e gli azzurri. La presenza del patron darà la carica giusta come ormai accade da più di qualche giornata. Un rito che calciatori e staff apprezzano e che spesso ha portato bene, dalle ultime vittorie casalinghe a quella con il Milan. Nella città natale del patron, i ragazzi di Gattuso dovranno continuare la propria marcia verso la Champions e una sconfitta di certo non migliorerà la situazione. Importante quindi la presenza del presidente, ora più che mai vicino alla sua squadra in un momento per tutti molto delicato.