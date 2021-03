Per il Messaggero lo scontro fra Roma e Napoli sarà più di uno scontro diretto. Infatti netta la posizione del quotidiano che titola: ‘Chi perde è fuori’, ebbene si perchè la corsa alla Champions si fa sempre più esclusiva. Una vittoria in casa della Roma, indipendentemente dal risultato dell’Atalanta a Verona, sarebbe importantissimo in chiave classifica, e chi perderà la sfida metterà in serio pericolo le speranze qualificazione.