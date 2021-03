Gattuso non si lascia distrarre dalle voci sui suoi successori

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sulla reazione di Gennaro Gattuso alle critiche e alle voci di un suo eventuale esonero e sui successori sulla panchina:

“In questo momento l’argomento non gli interessa granchè, perchè il suo obiettivo adesso è quello di vincere a Roma e di riportare il Napoli in Champions League, tutto quello che verrà dopo poi si vedrà. In gioco c’è anche l’orgolgio di portare a compimento il percorso e lui, così come i calciatori, sono stati bravi a metabolizzare le varie voci esterne e le critiche“.