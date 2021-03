TS – Napoli e altre 3 big di Serie A su Belotti, Cairo ha una sola possibilità per trattenerlo

Sembrano essere maturi i tempi per il ‘salto’ in una Big per Andrea Belotti, nonostante il suo amore per i colori Granata lo spingerebbe a restare al Torino rinnovando l’attuale contratto in scadenza nel 2022. Il club di Cairo è alle prese con la lotta salvezza, un obiettivo tutt’altro che auspicabile ai inizio stagione per una squadra che negli ultimi anni ha sempre lottato per l’Europa League, e solo alla fine del campionato si deciderà il destino dell’attaccante della nazionale.

Le Big come Milan, Napoli, Roma e Inter osservano interessati l’evolversi della situazione, perché sarà difficile per Cairo trattenere il Gallo senza un progetto tecnico ambizioso. A rivelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport.