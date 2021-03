Da Firenze, l’ex obiettivo del Napoli Amrabat è un lontano parente di quello visto con la maglia del Verona

L’ex obiettivo del Napoli Sofyan Amrabat se la passa tutt’altro che bene a Firenze. Il centrocampista ex Verona aveva scelto di sposare la causa viola nonostante le numerose richieste dall’Italia (con gli azzurri particolarmente interessati) e l’Europa, ma il suo rendimento non è stato lo stesso visto lo scorso anno col Verona.

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla della situazione del marocchino, che sembrerebbe essere ai ferri corti con Prandelli dopo la sostituzione con lo Spezia mal digerita dal giocatore.

Il quotidiano parla di confronto molto duro andato in scena col tecnico della Fiorentina negli spogliatoi, che ha reso necessario addirittura l’intervento risolutore di Joe Barone. È stato il dg, anche con toni duri, a “rimettere in riga” il giocatore anche se, da quella serata, il rapporto col mister è risultato essere inevitabilmente incrinato. Da li in avanti il minutaggio del centrocampista è stato sempre più scarso, e a Firenze già cominciano a chiedersi quale sarà il suo futuro…