Corbo: “La scelta dell’allenatore condizionerà il futuro del progetto, bisogna scegliere una direzione”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della partita cruciale di domenica contro la Roma e del futuro del club azzurro.

Le sue parole:

“Il match di domenica che il Napoli giocherà contro la Roma è importantissimo, gli azzurri possono staccarsi dai giallorossi in classifica e avvicinarsi al grande traguardo della Champions. Devo dire che la squadra di Fonseca ha giocato molto bene ieri contro lo Shakhtar. Loro quando hanno giocato le coppe, la partita dopo hanno sempre sofferto”.

Corbo, ha inoltre, aggiunto: “Ci sono dodici partite ancora da giocare, sarà una bella volata per tutte le squadre impegnate per la corsa Champions. Allegri post Gattuso a Napoli? A me sembra un bellissimo nome per il futuro della squadra azzurra, l’idea è buona, vediamo se sarà realizzata. Ho sentito anche altri nomi che sono importantissimi. Dipenderà tutto dalle ambizioni del Napoli, se il club vuole vincere lo scudetto allora deve prendere Allegri, se invece vogliono il gioco allora c’è Sarri. Vediamo chi sceglierà il patron”.