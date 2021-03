Nelle ultime ore si era pensato che il CT del Belgio Martinez potesse risparmiare l’attaccante del Napoli Dries Mertens, per le sue condizioni ancora precarie ma non è stato così.

Dries Mertens dovrà rispondere alla convocazione della sua federazione d’appartenenza per le 3 partite che il Belgio dovrà disputare per le qualificazioni a Qatar 2022. Brutta notizia dunque per il Napoli che non potrà far sì che uno dei suoi migliori calciatori recuperi la condizione durante gli allenamenti.