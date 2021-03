Il Napoli respira aria di Champions: azzurri a -2 dal quarto posto

Dopo l’1-0 di domenica sera in casa del Milan, la squadra di Gattuso può aggiungere tre punti preziosi alla sua scalata verso la zona Champions League, accorciando le distanze da Atalanta e Juventus.

Puntare dritto alla meta: questo il motto del Napoli che, domato il Diavolo al San Siro, mira a raggiungere l’obiettivo prefissato a inizio campionato, cercando di conquistare l’accesso in Europa per la prossima stagione. La squadra azzurra non soltanto vince e convince contro un Milan affaticato dalla trasferta di Manchester di giovedì scorso (1-1 contro i Red Devils al girone d’andata degli ottavi di Europa League), ma guadagna un successo fondamentale per la classifica. Risultato: aggancio alla Roma (prossima avversaria degli azzurri) al quinto posto e a soli due punti dalla Dea di Gasperini, pur con una partita in meno.

Prova superata, dunque, per Rino Gattuso, che alla sua prima sfida d’avversario contro quella che per anni è stata casa sua, è riuscito a trionfare, proponendo buon gioco e spirito di squadra. Un vittoria che, di certo, non delude le aspettative del presidente Aurelio De Laurentis, fiducioso per il traguardo Champions. Pare infatti che, prima del fischio d’inizio, il patron del Napoli abbia avuto un collegamento via Skype (vista la sua assenza a Milano) con il mister e i giocatori. Il motivo? incoraggiare la squadra a dare il massimo e spronarla a non mollare l’impresa. Queste le sue parole: “Tranquilli ce la farete. Siete forti, credeteci”.

Si ritorna a respirare, dunque, aria di fiducia nel club azzurro, che rientra di fatto nella corsa al quarto posto e si proietta verso lo scontro diretto con i giallorossi, in programma domenica sera alle 20:45.