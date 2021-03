CorrSera – Juve-Napoli, la Roma continuerà la battaglia ma eviterà gesti estremi!

Juve-Napoli, a mesi di distanza dal primo rinvio e dall’inizio della “polemica”, continua a far discutere. La Roma, prossima avversaria degli azzurri in campionato – domenica ore 20,45 all’Olimpico di Roma – è rimasta delusa dall’ultimo rinvio della gara fra Juventus e Napoli. L’atteso match si sarebbe dovuto disputare domani – dunque, prima della sfida con i giallorossi – ma la Lega ha deciso di accettare la proposta di un ulteriore rinvio – si giocherà il 7 aprile – arrivata sia dalla dirigenza bianconera che da quella partenopea.

La Roma, dall’altra parte, non ha accettato questa decisione e con una lettera ha mosso diverse accuse alla Lega, chiedendo anche un rinvio di Roma-Napoli. Quest’ultimo non accettato. La società del club capitolino non si arrende, continuerà questa “battaglia” ma eviterà gesti estremi come schierare la Primavera domenica contro il Napoli. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera:

“Juve-Napoli – I giallorossi saranno impegnati giovedì in Ucraina in Europa League e domenica sera incontreranno il Napoli, fresco per il rinvio della gara contro la Juve, in uno scontro diretto per la zona Champions. La Roma aveva ipotizzato uno slittamento della gara a lunedì sera ma ha trovato tutte le porte chiuse. L’attacco di Fienga è stato diretto, anche se sono esclusi gesti estremi tipo schierare la Primavera contro il Napoli”.