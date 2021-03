CdS – Maksimovic e Hysaj, i due azzurri in ripresa contro il Milan: il loro desiderio prima di lasciare il Napoli

Ottima prova collettiva del Napoli, domenica sera, contro il Milan. In particolare, Maksimovic e Hysaj, dopo un periodo in cui si sono resi protagonisti di diversi errori, hanno offerto un’ottima prestazione. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport a riguardo scrive:

“Maksimovic e Hysaj hanno offerto il meglio del repertorio pur essendo destinati a uno scontato addio. Soprattutto l’albanese, rivisto in versione deluxe: preciso, puntuale, in alcuni momenti inafferrabile. Anche il serbo è apparso in ripresa, rispetto a una parentesi piuttosto opaca. Entrambi hanno il contratto in scadenza a fine giugno ma, pur essendo praticamente ai saluti (Mario Giuffredi, agente di Hysaj l’ha ribadito anche ieri), ci terrebbero moltissimo ad assicurare la Champions come regalo di commiato”.