La classifica di questa Serie A potrebbe cambiare ogni giorno, quasi all’improvviso: infatti, in questo campionato così inusuale, così particolare, non solo il campo assegna i punti, ma anche i tribunali.

Infatti, c’è un caso che riguarda la Roma: la squadra di Fonseca è a 50 punti, anche se sul campo ne ha conquistati 51 punti. Il punto mancante è quello del caso Diawara: infatti, alla vigilia delle prima partita, i dirigenti sbagliarono la compilazione delle liste e Diawara giocò.

Per le regole della Lega, fu annullato lo 0-0 con l’Hellas Verona e la giustizia sportiva lo trasformò in un 3-0 a tavolino. Domani questa vicenda potrebbe chiudersi davanti al Coni, che ribaltò già la sentenza su Juve-Napoli.

Ma quest’udienza potrebbe essere anche rinviata, dato che i tribunali, per via delle nuove restrizioni, sono chiusi e l’udienza era prevista in presenza. Domani si saprà se l’udienza sarà svolta oppure posticipata.