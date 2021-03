Venerato: “Vi spiego perché a De Laurentiis piace Juric. Io prenderei…”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato degli intrecci sulla panchina del Napoli a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “De Laurentiis ammirava Gasperini quando allenava il Genoa. Juric è il suo figlioccio, allena secondo le sue metodologie, per questo piace molto al presidente. Io acquisterei due giocatori in meno in caso non arrivassi in Champions per avere un uovo allenatore che possa riportare in alto. Comunque, io prenderei Sarri per scelta pratica: ha dimostrato di saper fare molto bene anche con poco”.