Sky – Ghoulam operato nel primo pomeriggio: è sconcertato ma non vede l’ora di tornare

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Faouzi Ghoulam è stato operato nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14:30.

L’algerino, rientrato da poco dallo stop dovuto al coronavirus, subisce un altro infortunio: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro con interessamento del menisco. I colleghi di Sky Sport ribadiscono la vicinanza del Napoli, in questo momento difficile, principalmente attraverso il suo staff medico. La società non vuole mettergli fretta per il recupero. Il terzino ha preso l’infortunio con filosofia, essendo una situazione vissuta più di una volta. Chiaramente è triste e sconcertato, ma voglioso di tornare al più presto.