Sky – Milan, la situazione degli infortunati in vista del Napoli: vicini tre rientri

Sky Sport 24 parla della situazione infortunati in casa Milan, che affronterà prima il Manchester United in Europa League e poi il Napoli.

Proprio per la sfida di giovedì sera, dovrebbero recuperare Theo Hernandez e Rebic che oggi hanno lavorato a parte ma stanno meglio. Per quanto riguarda invece Mario Mandzukic, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma la sensazione è che possa recuperare per la sfida di campionato contro gli azzurri.

Ibrahimovic e Bennacer hanno invece effettuato terapie personalizzate per recuperare dai loro infortuni muscolari.