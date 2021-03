Corriere dello Sport: “Napoli stai attento all’asso vincente di De Zerbi!”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport chiama all’attenzione il Napoli di Gattuso. Gli azzurri domani affronteranno al Mapei Stadium il Sassuolo di De Zerbi, riposato dopo lo stop di questo week end dovuto al focolaio Covid nel gruppo del Torino. I neroverdi nascondono tante insidie, squadra di tutto rispetto e da non sottovalutare. Fra i pericoli maggiori, Ciccio Caputo. Ne parla il quotidiano:

“Ciccio Caputo spaventa il Napoli. Si affida soprattutto a lui il Sassuolo per accendere le luci domani sera al Mapei Stadium. L’attaccante di Altamura, dopo lo stop forzato dei neroverdi contro il Torino, si ripresenta forte di tre gol consecutivi, quattro nelle ultime cinque gare giocate e già in doppia cifra per la settima stagione di fila. Il gol segnato dal centravanti contro il Bologna ha oltretutto permesso agli emiliani di stabilire un altro primato nella propria storia, visto che vanno a segno ininterrottamente da 13 partite di campionato: si erano fermati a quota 12 reti di fila con Di Francesco nella stagione 2014- 15”.