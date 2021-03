Osimhen – Trauma cranico, presenti delle anomalie negli esami: slitta il rientro

Victor Osimhen e gli infortuni. Il suo primo anno a Napoli non è stato di certo dei migliori: prima la spalla, poi anche il Covid-19 e infine un trauma cranico subito in un duro scontro nella trasferta di campionato a Bergamo. Non una stagione fortunatissima, dunque, per l’attaccante, che non ha avuto tempo di poter esprimere il suo talento. Come sta Victor? Quando torna? Sono tra le domande che più ricorrono quando si tratta di lui. Dopo il trauma cranico continua a lavorare per recuperare quanto prima. Si ipotizza un rientro contro il Sassuolo almeno in panchina, ma non sarà così. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Osimhen lavorerà a parte fino a venerdì senza fare i colpi di testa, gli esami dopo il trauma cranico di Bergamo hanno riscontrato qualche anomalia. Se ai controlli di venerdì sarà tutto rientrato, il centravanti nigeriano lavorerà in gruppo per la rifinitura e tornerà a disposizione per la partita contro il Bologna”.