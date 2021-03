Gazzetta – Sassuolo-Napoli, quattro i ballottaggi per Gattuso: le ultime sulla formazione

La trasferta di domani al Mapei Stadium contro il Sassuolo è una sfida fondamentale in chiave piazzamento Champions per il Napoli. Gattuso pian piano sta recuperando i suoi indisponibili. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per la gara con i neroverdi sono ben quattro i ballottaggi tra gli azzurri: Meret-Ospina, Mario Rui-Ghoulam, Di Lorenzo-Hysaj, Bakayoko-Demme. In difesa è certa la coppia Maksimovic-Rrahmani. Anche l’attacco è ormai disegnato: Politano, Zielinski e Insigne, dietro la punta Dries Mertens.