TMW – Caso Diawara, non è ancora finita: la Roma verrà ascoltata a metà marzo

Non è ancora finita la battaglia della Roma, che reclama ancora il famoso 3-0 a tavolino subito contro il Verona, come riporta Tuttomercatoweb.

Infatti, in quell’occasione, i giallorossi schierarono Amadou Diawara che non era, però, nella lista dei 25 per la Serie A. In seguito, fu assegnato il 3-0 a tavolino per i padroni di casa, ma sembra non essere finita qui: il Collegio di Garanzia del CONI ha accettato la richiesta della Roma dell’udienza in presenza per il ricorso.

Per la data, si dovrà ancora attendere, ma si presume che l’udienza sarà a metà marzo.