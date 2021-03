Bagni: “Ottimo Ghoualm, Mertens fondamentale. Juventus? Quando manca Ronaldo non fa risultato”

L’ex difensore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato a Radio Marte della partita del Napoli contro il Benevento e della Juventus.

“Ieri abbiamo visto un ottimo Ghoulam, uno che la crossa bene in area quando c’è bisogno. Mertens? Gol difficilissimo, avere uno che indirizza le partite come lui è fondamentale. Importante anche aver recuperato punti su Lazio, Juventus e Roma. Koulibaly? Una grande sciocchezza”.

“Juventus? Sarà sotto pressione perché deve fare risultato e lottare per il primato, non per il quarto posto. Va in difficoltà quando manca Ronaldo, dipende da un solo giocatore”.