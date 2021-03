GdS – La Reggina brilla in Serie B: il merito è anche del giovane azzurro Folorunsho

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha dedicato un pezzo Michael Folorunsho, trequartista classe 1998 di proprietà del Napoli, attualmente in prestito alla Reggina. Nel corso dell’attuale stagione, il giovane si sta facendo spazio tra i migliori talenti del campionato di Serie B. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Tra i segreti della Reggina che corre c’è questo italo-nigeriano di proprietà del Napoli ma nato a Roma e passato per le giovanili della Lazio, che al primo anno di Serie B sta andando alla grande. Ancora meglio da trequartista, posizione che Baroni gli ha cucito addosso col passaggio al 4-2-3-1. Quello di sabato a Ferrara è stato il sesto gol in campionato, che lo ha portato ai piedi del podio dei centrocampisti più volte a segno, a – 2 da Mancosu (che è rigorista) e a -1 da Gargiulo e Valoti”.

Il quotidiano continua: “Folorunsho, in Serie B, era stato a un passo dall’arrivarci da solo, con il Bari, squadra con cui era arrivato in finale playoff in prestito dal Napoli, che adesso lo osserva interessato e che aveva deciso di acquistare il suo cartellino nell’estate del 2019 dopo un’altra stagione super, sempre in C, con la Virtus Francavilla”