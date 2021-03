Giudice Sportivo, squalificati e diffidati per il turno infrasettimanale. Multe per Pellegrini e Inzaghi

Dopo la fine della 24° giornata di Serie A, sono arrivate tutte le decisioni del Giudice Sportivo per il prossimo turno, tra squalificati e multati.

Squalifica per una gara per gli espulsi Koulibaly del Napoli e Likogyannis del Cagliari. Stop di un turno anche per Barba del Benevento, De Roon dell’Atalanta e Danilo del Bologna, ammoniti per la quinta volta. Entrano invece in diffida Castillejo del Milan, Di Lorenzo del Napoli, Freuler dell’Atalanta, Dawidowicz del Verona e Ricci dello Spezia.

Infine, multa di 1.500 euro per il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini in seguito a delle proteste e di 2.500 euro per l’allenatore del Benevento Inzaghi per avere impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse squalificato.