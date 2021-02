La notte dei record: da Mertens a Politano

Napoli-Benevento termina 2-0. Gli azzurri vincono grazie alle reti di Mertens e Politano, ma i due non hanno segnato soltanto le reti decisive ma hanno anche inciso battendo 2 record coinvolgendo anche il gruppo squadra.

Con il gol segnato al Benevento, infatti, il belga sale a 131 reti come leader nella speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli. Un traguardo tagliato in corrispondenza con la sua 250esima presenza in Serie A. Nel complesso Dries ha segnato 98 gol in A (a meno due dai 100), 27 nelle coppe europee, 6 gol in Coppa Italia.

Politano invece ha siglato il secondo gol azzurro che ha quindi segnato la 33esima vittoria contro squadre neopromosse. Dopo lo 0-0 v Carpi nel 2015, il Napoli è andato a segno in ciascuna delle successive 33 sfide di Serie A contro squadre neopromosse: si tratta della striscia in corso più lunga di partite in gol contro avversarie provenienti dalla Serie B. A riportarlo è il portale Opta.

Infine un terzo dato coinvolge l’intero gruppo squadra. Il Napoli non faceva 4 partite consecutive casalinghe senza subire goal da 10 anni, precisamente dal marzo 2011.