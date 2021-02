Alvino: “Nel post partita ADL ha fatto i complimenti a tutti, gesto che segna la serenità ritrovata in casa Napoli. Il presidente ha seguito il match dalla sala tv”

Carlo Alvino, giornalista sportivo, ha commentato la vittoria del Napoli su Twitter. Ecco quando detto da Alvino: “Buona vittoria con una buona prestazione che avrà un’importante significato solo se gli azzurri troveranno continuità con Sassuolo e Bologna. Servono assolutamente vittorie in queste partite perchè poi arriveranno Milan, Juventus e Roma. Stasera abbiamo visto delle giocate fatte con la mente. Però bisogna restare con i piedi a terra, già ci siamo illusi troppe volte. Sono arrivati anche i complimenti di ADL a Gattuso, alla squadra ed a Giuntoli. Si è ritrovata la serenità in casa azzurra con il Presidente che, ormai anche per scaramanzia, segue la partita dalla sala Tv del Maradona”.