Sinisa Mihajlovic perde Aaron Hickey a causa di un infortunio, il calciatore sarà indisponibile per Napoli-Bologna, match in programma domenica prossima alle ore 20:45. Lo scozzese ha svolto lavoro personalizzato in seguito a una sublussazione della spalla sinistra, con tempi di recupero di circa 2-3 settimane. Questo è quanto emerso dal report dei rossoblù.