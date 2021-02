Il Napoli, oggi, deve vincere per sfruttare le mancate vittorie di Lazio, della Juventus e di una tra Roma e Milan, che stasera si affronteranno nello scontro diretto.

Ma la partita del Benevento potrebbe significare anche il conseguimento di un record per gli azzurri; infatti, in questo periodo negativo, in pochi hanno notato un dato positivo.

Il Napoli non subisce goal in casa dal 6 gennaio e da tre partite non subisce goal in casa; se, oggi, contro il Benevento si riuscirà a mantenere il clean sheet, sarebbero ben 4 partite di fila.

4 partite di fila in casa senza subire goal non accade agli azzurri dal 2011, come riporta Eurosport.