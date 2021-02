Negli ultimi giorni, l’incubo Covid è tornato a bussare le porte della Serie A: come diciamo sempre, il calcio è lo specchio della società e come tutti noi, anche i calciatori stanno vivendo l’incubo della terza ondata.

In particolare, a farne le spese è stato il Torino, che ha diversi casi, anche della variante inglese, tra i suoi giocatori e che non si può più allenare per disposizione dell’Asl(dimostrando, una volta per tutte, che le Asl possono disporre sempre alcune misure restrittive e non solo in caso di violazione del protocollo, come sosteneva qualcuno).

La squadra di Nicola non ha giocato la partita contro il Sassuolo, e il match è stato rinviato; invece, la partita del turno infrasettimanale, il match contro la Lazio, dovrebbe giocarsi regolarmente.

Infatti, i nuovi tamponi sono risultati tutti negativi e il Torino dovrebbe tornare ad allenarsi: dunque, i granata scenderanno in campo a Roma senza 10 elementi titolari. Lo riporta Sky Sport.