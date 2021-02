TuttoSport – Inter, occhi su Maksimovic! Il serbo interessa ai nerazzurri

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al calciomercato dell’Inter cha ha messo gli occhi anche su Maksimovic: “Per quanto concerne i giocatori in scadenza, negli scorsi mesi l’ Inter ha messo nel mirino diversi profili. Il più intrigante, il centrocampista olandese del Liverpool, Georginio Wijnaldum, 30 anni, sul taccuino però di grandi club come Barcellona e Psg. Osservato anche Rui Silva, portiere del Granada (in questo caso la concorrenza forte è del Betis), e poi diversi difensori, fra cui Maksimovic del Napoli, Mustafi dell’ Arsenal e Mandi del Betis”.