Il Mattino: il Napoli si mangia le mani per Vinicius, capocannoniere dell’Europa League

Dopo la cessione al Benfica per 17 milioni di due anni fa, Vinicius Morais si è imposto come uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo. Tanto che il Napoli si sta mangiando le mani per averlo ceduto.

Lo ha scritto oggi Il Mattino:

“A pensarci adesso ci sarebbe solo da mangiarsi le mani. Perché mentre il Napoli si danna l’anima per trovare un attaccante di ruolo (Mertens è tornato, ma Osimhen, Petagna e Lozano sono ancora ai box) c’è un ragazzo di 25 anni che impressiona tutta Europa a suon di gol. […] Si tratta di Carlos Vinícius Alves Morais, a tutti noto come Vinicius, che nel gennaio 2018 fu acquistato dal Napoli per 4 milioni di euro e rivenduto al Benfica nel 2019 a 17. E oggi? L’attaccante brasiliano è vice capocannoniere dell’Europa League (6 gol) con la maglia del Tottenham di Mourinho, club a cui è stato ceduto in prestito dai portoghesi. Non male come bottino”.