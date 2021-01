Giallo Maksimovic: fra prestazioni deludenti e mercato

Prestazioni deludenti e una situazione contrattuale ancora piuttosto dubbia, in casa Napoli c’è un nuovo giallo. Dopo quelli scritturati da Milik e da Hysaj, ora si aggiunge anche quello di Nikola Maksimovic. Una collana che non finisce di arricchirsi. Nelle ultime settimane il serbo ha preso il posto dell’infortunato Koulibaly, con la speranza di poter quindi dimostrare di essere all’altezza e di valere la titolarità. Ma così non è stato. Le ultime uscite sono state deludenti e le prestazioni fornite non hanno convinto, tanto da farsi scavalcare quest’oggi da Rrahmani; infatti sarà il difensore ex Verona a scendere in campo oggi al fianco di Manolas ad Udine.

Oltre alle prestazioni ci si mette anche una situazione contrattuale poco chiara e con molti punti interrogativi. Il giocatore è in scadenza e a giugno potrebbe liberarsi a zero se non si dovesse arrivare ad un accordo con la società. A riportarlo è l’edizione odierna di Repubblica.