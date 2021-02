Dopo l’eliminazione in Europa League, il Napoli si prepara in vista della sfida contro il Benevento in campionato. Adesso la mente dei calciatori, dopo l’eliminazione in tutte le coppe, è impegnata verso l’unico vero obiettivo prefissato dalla società ovvero piazzamento in zona Champions.

Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, la presenza di De Laurentiis al Maradona è in dubbio: “Il presidente non ha ancora deciso se sarà presente in tribuna. Nemmeno giovedì ha presenziato in tribuna a causa di impegni con alcuni registi americani a Roma”.