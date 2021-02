Carmine Martino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Gattuso si è contradetto in conferenza stampa, dicendo prima che il suo calcio ha bisogno di un costante allenamento e poi ha schierato una difesa a 3 inedita. Il calcio è fatto da cose semplici, e quelle bisogna fare. Benevento? La squadra di Filippo Inzaghi per me è più forte degli spagnoli di Diego Martinez”