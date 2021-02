Dopo l’eliminazione dall’Europa League arriva la data ufficiale di Juventus-Napoli. Infatti, come riportato da Sportmediaset, dopo l’eliminazione dalla competizione europea gli azzurri non avranno più impegni infrasettimanali. La data per il big match è il 17 marzo con calcio d’inizio alle 18:45. Gli azzurri adesso devono concentrarsi solamente sul campionato con l’arrivo di una settimana paragonabile ad un girone infernale della Divina Commedia. Gli azzurri dovranno giocare in una settimana a Milano, il 14 marzo, a Torino, il 17 marzo, e a Roma il 21 marzo.