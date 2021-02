Moviola MN – Due gol annullati, nervosismo e diversi gialli pesanti

Il Napoli è uscito dall’Europa League dopo la vittoria per 2-1 contro il Granada al Maradona. L’arbitraggio del match è stato affidato al tedesco Daniel Siebert, che ha diretto un match carico di nervosismo dove sono fioccate tante ammonizioni. Di seguito l’analisi:

I gol

Sono regolari tutti e tre i gol della partita. Sblocca Zielinski con una conclusione dal limite, pareggia Montoro di testa su cross di Foulquier e raddoppia Fabian Ruiz per gli azzurri su assist di Insigne.

Due reti annullate

Poco dopo il vantaggio partenopeo il Granada pareggia con Puertas che però è in offside dopo la conclusione di Molina, arriva prontamente la segnalazione del guardalinee. Anche il Napoli si vede annullare un gol per fuorigioco, con Di Lorenzo che parte troppo in anticipo sull’assist di Bakayoko.

Le ammonizioni

Ammonta ad 11 il conto delle ammonizioni estratte da Siebert. Al 36′ scintille tra Kenedy e Politano dopo un fallo del numero 24 ospite sull’ex Inter, cartellino per entrambi. Poco dopo è il turno di Montoro, che allontana volontariamente il pallone dopo che il Napoli aveva conquistato una punizione; era diffidato e salterà il prossimo match del Granada in Europa League. Pestone di Duarte su Fabian al 40′, giallo anche per il centrale. Non passa neanche un minuto che Siebert va ad ammonire Insigne, per una sbracciata su Eteki, e Maksimovic per un eccesso di nervosismo.

Nella ripresa il primo ammonito è German Sanchez, che impiega troppo tempo per uscire dal campo in occasione della sostituzione con Herrera. Quest’ultimo è il giocatore successivo che finisce sul taccuino del direttore di gara per un intervento duro e troppo irruento su Zielinski. Entrambi i calciatori erano diffidati e saranno squalificati. All’88’ arriva un’ammonizione per Bakayoko, intervento in ritardo su Vallejo, e al 90′ gli ultimi due gialli se li prendono Koulibaly (diffidato) e Foulquier, sempre per le solite scintille.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Siebert 6.5: Fischia molto nel primo tempo ed estrae tantissimi cartellini, nella ripresa lascia correre di più ma nel complesso fa sempre scelte adeguate e dimostra un’ottima personalità.

Assistenti e VAR 6.5.