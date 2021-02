CdM – Osimhen tornerà in gruppo solo da lunedì

Tante sono state le preoccupazioni in seguito alla brutta botta alla testa ricevuta da Osimhen in una caduta seguita allo scontro con Romero durante Atalanta-Napoli. Di ciò ne ha parlato il Corriere del Mezzogiorno:

”Gli esami hanno dato negativo ma il nigeriano ha subito un trauma cranico e dovrà rimanere a riposo per qualche giorno, saltando sia Granada che Benevento. Il rientro in gruppo è previsto per lunedì e nel mirino del classe 98′ potrebbero esserci Sassuolo-Napoli del 2 marzo oppure Napoli-Bologna del 7 marzo”.