Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, trasmissione sportiva in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Il direttore della radio ufficiale degli azzurri si è soffermato su quella che è la situazione del tecnico calabrese, Gennaro Gattuso: “Io sono dalla sua parte, ma una cosa ci tengo a dirla. Dopo quattro mesi non si può sentire ancora che la squadra non annusa il pericolo oppure che il gruppo non ha il veleno giusto. Di fronte a queste dichiarazioni, sempre le stesse, altrimenti, il responsabile è lui”.