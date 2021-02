Sissoko: “Osimhen e Bakayoko giocatori importanti, ma c’è un problema”

Mohamed Sissoko, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Bakayoko è un calciatore importante, ma non si sta esprimendo al massimo delle sue qualità. Questo è un momento negativo per tutta la squadra, ma lui ha tutte le carte in regola per essere un protagonista. Il Napoli ha una squadra importante e, per le qualità che possiede, potrebbe lottare per lo scudetto. Osimhen? E’ forte, ma ovviamente il Covid e gli infortuni gli stanno dando dei problemi. E’ anche una questione di ambientamento, perchè, una volta fatto ciò, darà il suo meglio. Io al Napoli? Mi voleva Benitez, ma non si è poi concretizzata. Ritorno Benitez al Napoli? Ci può stare, ma credo che Gattuso sia la persona giusta”.