Giancarlo Marocchi, commentatore televisivo, ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport sulla decisione della società azzurra in merito al silenzio stampa: “Gattuso poteva presentarsi, di certo non avremmo sparato sulla Croce Rossa. Magari poteva dire di aver chiesto ai ragazzi di non mollare in questo momento aggiungendo che attualmente sono indifendibili. La società deve però chiarire se è un silenzio condiviso con la squadra e l’allenatore, o un silenzio punitivo verso quest’ultimi”