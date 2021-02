AGGIORNAMENTO OSIMHEN – La situazione del nigeriano

Dopo esser stato portato al Papa Giovanni Victor Osimhen pare aver ripreso conoscenza. Le sue condizioni ora sembrano stabili ma il calciatore del Napoli dovrà restare una notte in via precauzionale in osservazione in ospedale. Una prima diagnosi ha evidenziato un trauma cranico per il 9 azzurro. La paura per i compagni e lo stesso Gattuso è stata tanta, con gli ultimi minuti di gara scanditi da una forte tensione. L’ex Lille infatti ha battuto innaturalmente la nuca sul terreno di gioco in seguito ad uno scontro con Romero, la caduta piuttosto violenta ha subito provato una perdita dei sensi da parte del calciatore. La sfortuna quindi non finisce di abbattersi sul Napoli ne tanto meno sul nigeriano.

