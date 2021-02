Tutto pronto per l’anticipo tra Lazio-Sampdoria, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Tante assenze per i biancocelesti tra infortuni e squalifiche. Tandem d’attacco Quagliarella-Keita per la Sampdoria.

Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Ramirez; Quagliarella, Keita.