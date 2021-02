Alvino: “Oggi la posizione di Gattuso è al sicuro, ma vediamo che succede domani…”

Il noto giornalista Carlo Alvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando di Gattuso ed esprimendo la propria opinione sulla sfida di domani.

Ecco quanto dichiarato: “La società in questo momento attraverso i social e la continua presenza di De Laurentiis, ha fatto capire in maniera chiara di essere vicino all’allenatore. Gattuso è sulla panchina del Napoli e lo è in maniera salda. Già domani, al termine di Atalanta-Napoli, dovremmo capire se la situazione sarà la stessa. Io naturalmente spero di si perchè significherebbe una vittoria degli azzurri a Bergamo. La società è stata chiara, si conclude la stagione con Gattuso, ma devono arrivare i risultati. Sulla sfida di domani? Per la prima volta non ho quella speranza che il Napoli possa portare il risultato a casa. ‘E la prima volta che mi succede. Non sono fiducioso per la partita di Bergamo. E’ una stagione di alti e bassi”.