Problemi a destra per Gasperini: annunciato nuovo forfait per domani

Non solo Hateboer, mancherà anche Maehle nella sfida di domani al San Paolo col Napoli. Corsia destra dell’Atalanta decimata in grave difficoltà in vista della sfida col Napoli, così come annunciato con amarezza da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “Stiamo tutti bene, l’unico problema è Maehle”.

Mentre per il primo i tempi di recupero saranno lunghi “Non rientrerà prima di aprile”, per il neo-acquisto di gennaio, che ha subito una contusione alla gamba, è più probabile un recupero per la sfida di Champions col Real Madrid che per domani.