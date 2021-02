L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 23° giornata

Archiviate le gare di andata delle competizioni europee, torna la Serie A insieme al fantacalcio e alla nostra rubrica “l’angolo del fantallenatore”.

Come sempre, i nostri consigli saranno: 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti, con i quali andremo poi a comporre una top 11. Attenzione per questa giornata: si inizia con Fiorentina-Spezia alle ore 18.30, non dimenticatevi di schierare la formazione!

PORTIERI

Musso – Il portiere argentino affronterà il Parma, fuori casa. Partita abbordabile per l’Udinese, che deve vincere e cercare di tenere la porta inviolata visti anche i problemi dal punto di vista offensivo dei padroni di casa.

Reina – Nella sfida tra Lazio e Sampdoria i precedenti sorridono – e di molto – ai biancocelesti, che punteranno a vincere ancora per rimanere al passo delle altre squadre. Pepe Reina è da schierare, può portare un buon voto a casa.

Perin – Il portiere del Genoa è in un ottimo stato di forma. Affronterà un Hellas Verona che, nonostante sia un’ottima squadra, potrà avere difficoltà nella sfida coi rossoblu, che chiuderanno bene lo specchio della porta.

DIFENSORI

Stryger-Larsen – L’esterno dell’Udinese potrà spingere contro un Parma in difficoltà. Vuole regalare qualche bonus in più ai suoi fantallenatori e questa è una grande opportunità.

Ferrari – Il difensore del Sassuolo è una garanzia e in una partita come quella contro il Bologna avrà ancora una volta il compito di leader lì dietro. Qualche volta pericoloso anche in avanti, ma più da buon voto. Affidabile.

Demiral – Pazzesco stato di forma per il difensore juventino, che ha avuto forse qualche difficoltà nella sfida in Champions League con il Porto, ma le colpe non sono solo sue. E’ un punto fisso per i bianconeri in questo momento di difficoltà e va schierato contro il Crotone.

Maehle – Out ancora Hateboer, giocherà ancora il nuovo arrivato Maehle a destra per l’Atalanta. Contro un Napoli in evidente stato di difficoltà tattico e a livello di organico, il terzino può creare diversi problemi.

Ansaldi – L’esterno del Torino può far male al Cagliari in una partita che può regalare qualche sorpresa. Due squadre in difficoltà che cercheranno di attaccare e Ansaldi è sempre una minaccia, soprattutto ora che sta trovando un po’ di continuità.

CENTROCAMPISTI

Saponara – Si prevede un match dall’alto tasso di spettacolarità, Spezia e Fiorentina si affronteranno nel match di apertura di questo turno di Serie A. Le tante assenze porteranno Ricky Saponara a guidare l’attacco ligure, ottima possibilità per dimostrare di che pasta è fatto.

Zajc – Dopo l’arrivo di Ballardini anche Miha Zajc sembra essere un altro calciatore. Contro il Verona un match che sarà molto equilibrato e chissà che non la possa risolvere proprio l’ex Empoli con un tocco dei suoi.

Pereyra – Il Tucumano è stato recuperato proprio nelle ultime ore da Gotti e, con ogni probabilità, tornerà a guidare la sua squadra sin dal primissimo minuto. Stella di questo Udinese assieme a De Paul, impossibile lasciar fuori Pereyra in un match contro il Parma che è in netta difficoltà.

Bonaventura – Con una Fiorentina che, fatta eccezione per Vlahovic, ha difficoltà nell’andare in goal, potrebbe stupire Kack Bonaventura. Contro lo Spezia, la viola vuole tornare a conquistare i tre punti e, per questo motivo, non si può lasciare fuori uno come l’ex Milan.

Ramsey – Il centrocampista gallese è tornato a disposizione di Pirlo nel corso di questa settimana. Visto l’incontro di Champions League appena passato, probabile che Ramsey torni in campo contro il Crotone. Data la posizione avanzata dell’ex Arsenal, è assolutamente da mettere in una gara, sulla carta, facile come questa.

ATTACCANTI

Caputo – Derby emiliano col Bologna imminente per gli uomini di De Zerbi. Da quando è tornato in campo il capitano Mimmo Berardi, la squadra gira decisamente meglio ed è per questo che consigliamo Ciccio Caputo, con la speranza che riesca a raggiungere la costanza degli scorsi anni.

Joao Pedro – Il Cagliari è decisamente la squadra più in crisi della Serie A ma lo stesso discorso non vale per il brasiliano Joao Pedro. Miglior marcatore della squadra sarda, contro il Torino potrebbe piazzare la zampata vincente, magari anche con un rigore.

Correa – Lazio-Sampdoria è un match che prospetta tanto spettacolo ed è per questo che scegliamo di schierare el tucu Correa! La sfida di Champions è ormai alle porte ma gli uomini di Inzaghi vorranno sicuramente riscattare la sconfitta subita con l’Inter.

Kouame – Match fondamentale per il futuro della Fiorentina. Contro lo Spezia con qualche assente, potrebbe essere finalmente la partita di Cristian Kouame. Finora un solo goal in campionato ma il giocatore viola è la nostra scommessa in questo weekend.

Lasagna – Genoa-Verona sarà un match equilibrato! Dopo la rimonta degli scaligeri contro il Parma, il neo-attaccante gialloblu, Kevin Lasagna, si è detto molto soddisfatto della gestione di Juric e lo stesso allenatore ha confermato le sue sensazioni. Per questo motivo, noi di Mondonapoli, consigliamo l’ex Udinese che potrebbe ripagare la fiducia dell’allenatore con un bel goal.

TOP 11