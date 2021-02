VIDEO – Diego Demme pazzo di Napoli! Ennesima prova in un video su instagram

Che Diego Demme sia quasi più partenopeo che tedesco, lo si evince facilmente dal nome ma pian piano abbiamo iniziato a scoprirlo anche noi. Il giocatore azzurro, ex capitano del Lipsia (squadra da sempre in zona titolo e nelle fasi finali di Champions), si è immediatamente prodigato per la squadra campana. Sin dalla primissima partita infatti ha sempre dato l’anima in campo, dal primissimo all’ultimo secondo. A centrocampo è un guerriero che non si risparmia, disposto a tutto pur di difendere la sua cara Napoli e a suon di prestazioni si è preso il posto da titolare diventando un imprescindibile sia per Gattuso che per tutti i tifosi azzurri.

Oggi la sua ennesima prova di amore per questa città, un video in una storia instagram che ritrae il paesaggio più bello del mondo: il golfo di Napoli. Clicca qui per scoprire la storia postata da Demme, a poche ore dalla sfida di Europa League col Granada.