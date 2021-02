Sky, Marchetti: “L’Europa League resta un obiettivo! Svincolati? Vi spiego come la penso”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sui possibili affari da fare con gli svincolati. Queste le sue parole: “Gli svincolati, al momento, non sono una soluzione per la squadra azzurra. E’ vero che c’è crisi ma per far prendere la forma giusta ad un ragazzo fermo da quasi sei mesi, ci vogliono dai 30 ai 40 giorni. Proprio per questo motivo, non penso sia la scelta giusta da fare. Fossi in ADL investirei molto sul vivaio! Tantissimi giocatori che adesso militano in Serie A sono di origine campana ed è un peccato che, eccetto Insigne, quasi nessuno di questi ha mai vestito la maglia azzurra.

Europa League? Deve essere assolutamente un obiettivo per gli uomini di Gattuso! Sono già sfumate ben due competizioni per cui, i partenopei non possono permettersi di scegliere tra la competizione europea o il campionato, devono lottare per entrambi“.