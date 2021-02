Top&Flop – Granada-Napoli, il migliore e il peggiore degli azzurri

La redazione di MondoNapoli ha individuato chi si è distinto in positivo e in negativo nella deludente partita del Napoli contro il Granada. Ora servirà un miracolo per evitare l’uscita dall’Europa League

Top: Fabian Ruiz – Lo spagnolo è stato ricollocato nel suo ruolo, dove ha dato la giusta qualità, predicando nel deserto. Sicuramente colui che ha meno colpe sulla sconfitta degli azzurri.

Flop: Giovanni Di Lorenzo – Ci sarebbe l’imbarazzo della scelta, ma la prova maggiormente negativa è quella del terzino destro ex Empoli. Sbaglia su entrambi i gol e nel corso del match non riesce a riscattarli nella maniera giusta.